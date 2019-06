De Pont voor het eerst naar De Pont: ‘Het museum is overweldigend’

Het kwam er niet van. Albert de Pont (64) - zijn vader was een neef van Jan de Pont uit wiens nalatenschap De Pont is ontstaan - is nog nooit in het museum geweest. Weleens langs gereden. Met zijn vrouw Lian staat hij nu bij een serie foto’s van de Britse fotograaf John Riddy. Het zijn stadsimpressies uit New York, dezelfde locatie, steeds op een ander tijdstip gefotografeerd. ,,Ik heb niets met abstract”, zegt hij, ,,maar dit spreekt me aan. Ik merk dat hier meer is dan abstract. Zelf ben ik vormgever, wat ik maak moet herkenbaar zijn. “