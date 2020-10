De Postelse Hoeve vol met studenten? De buurt schrikt

Stefanie Vulders spreekt na implosie van WIJ! Oisterwijk: ‘Kim en ik gaan onvermin­derd door’

15 oktober OISTERWIJK - ,,Kim en ik gaan onverminderd door. Wij geloven nog steeds in de kracht van WIJ!” Met die woorden geeft Stefanie Vulders aan haar campagne voor de herindelingsverkiezingen in Oisterwijk door te zetten, ook nu de helft van haar kandidatenlijst is afgehaakt.