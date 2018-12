De Reeshof is bijna jarig. Ik weet een mooi cadeau

Tot 1980 was de Reeshof buitengebied. Rond dat jaar verscheen de eerste niet-agrarische bebouwing. Ineens was er een wijk in wording. Inmiddels wonen er zo’n 45.000 mensen. Als de Reeshof een zelfstandige gemeente zou zijn, stond-ie in de Brabantse top tien. Net achter Oosterhout en Waalwijk. Die allebei een geweldig theater hebben. Met een grote én een kleine zaal. De Reeshof heeft alleen een wijkcentrum. Daar hebben ze gisteren en vandaag weer volop met podiumdelen en tussenwanden staan schuiven. Vanavond is er de maandelijkse muziekavond. Soul- en funkband The Tibbs. Uitverkocht.