De regels en online lessen zijn ze beu en dan komen er nu ook nog eindexamens aan

TILBURG - Van de vier jaar op de middelbare school waren ze ongeveer een kwart van de tijd thuis en volgden ze lessen via hun laptop. Over anderhalve week wachten voor de leerlingen van Campus013 de eindexamens. Veel te vroeg, vinden de vmbo’ers. Toch zien ze niet alleen somberheid: ‘Straks verdergaan met de dingen die je echt leuk vindt.’

Ineens gaat alles razendsnel, merkt Bodhi van Huigevoort (15). ,,Het laatste hoofdstuk, de laatste bladzijde, de laatste schooltoets.” Ize Wilmsen (15): ,,Het maakt alles nóg spannender.” Wendy Gallé (16): ,,Nog maar heel even weken. Het is zó dichtbij.”

Dat heel even is maandag 19 april. Dan starten bij Campus013 in Tilburg de eindexamens. Ook op veel andere vmbo-scholen is dan de aftrap van de eindexamenperiode. Net als Wendy, Bodhi en Ize zien ook Oguzhan Sakar (16) en Daan Seebregts (16) het laatste stuk van hun middelbare schoolcarrière snel dichterbij komt.

Daan: ,,In de derde klas had ik veel betere cijfers dan nu. Dat is heel jammer. Maar ja, een jaar geleden kwam corona.” Volgens Oguzhan staat Daan niet alleen. ,,In de derde hebben we veel gemist. Eerst was er helemaal geen les, toen online. Maar online is niet fijn. Concentreren, dat lukt gewoon niet.”

De anderen herkennen het. Wendy: ,,Uren achter je laptop zitten, dat gaat niet. En ik heb ook de praktijkvakken heel erg gemist.’ Bodhi: ‘Problemen met internet, een les die niet wil opstarten. Dat houdt op.” Ize: ,,Of je ontdekt dat je boeken nog op school liggen en dat je daar niet bij kunt.” Oguzhan: ,,Het heeft me heel somber gemaakt.’

Ook al mogen de leerlingen alweer een tijdje naar school, het voelt niet zoals het was. Bodhi: ,,Het gaat maar door en door.” Daan: ,,Er is geen tijd om alles nog eens te herhalen.” Ize: ,,Je hebt ook de boeken van vorig jaar niet meer.” Wendy: ,,We snappen dat het voor leraren ook lastig is, hoor.” Hulp van klasgenoten? Lastig, weet Bodhi: ,,ie heeft de lesstof goed door? Ik heb geen idee. Je hebt te weinig contact met elkaar.”

Corona. Maatregelen. Mondkapjes. Avondklok. Het vijftal is het meer dan beu. Daan: ,,De enige afleiding die ik heb, is mijn baantje als vakkenvuller. Voor de rest kan er niets.” Wendy: ,,Je denkt misschien: Mooi, dan is er dus meer tijd om te leren voor de examens. Maar dat gaat echt niet. Na een lange schooldag zit je hoofd helemaal vol.”

De laatste twee schooljaren waren dus niet zo leuk. Zien de leerlingen toch nog lichtpuntjes? Zeker weten! Ize: ,,Volgens mij gaan we allemaal met goede cijfers de eindexamens in.” Daan: ,,En er zijn versoepelingen. Je mag de examens over een langere periode maken.” Bodhi: ,,Je mag ook meer onvoldoendes hebben dan anders.”

Verder zijn ze sowieso blij dat ze naar school mogen. Ize: ,,Dat hadden de eindexamenklassen vorig jaar niet. Zij zaten allemaal thuis.’ Bodhi: ‘Dan heb je nóg minder contact met je klasgenoten. Dat lijkt me heel erg.”

En natuurlijk kijken ze stiekem uit naar het moment dat de vlag uit kan. Wendy: ,,Dat je verder gaat met de dingen die je echt leuk vindt.” Voor Oguzhan is dat de opleiding assistent-accountant. ,,Daarna wil ik door naar het hbo en daarna de universiteit. Ik wil uiteindelijk eigen baas zijn.” Ize wil kraamverzorgster worden en Daan schreef zich in voor een sportopleiding. ,,Eerst ga ik iets doen met bewegen. Daarna ga ik verder studeren. Het liefst rechten.’

Bodhi heeft haar zinnen gezet op een studie tot kinderpsycholoog. ,,Ik vind dat we nog veel te jong zijn om te kiezen. Maar kinderen vind ik leuk, dus ik begin met de opleiding pedagogisch medewerker. Of kinderpsychologie bij me past, ga ik vanzelf ontdekken.”

Voor Wendy zijn er geen twijfels: ,,Ik wil al mijn hele leven kapper worden.” Ze hoopt dat na de zomer de scholen weer gewoon zijn zoals ze waren. ,,Nieuwe mensen ontmoeten. Nieuwe dingen leren. En veel praktijklessen. Want aan mijn eigen haar plukken, dat heb ik nu wel gehad.”