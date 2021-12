De rek is eruit, mevrouw de cultuurminister, luidt de boodschap in Tilburg

Goh. Joeri Happel en Ali Can Unal kijken zwijgend voor zich uit. De vraag is wat ze voor zich zien als ze naar de (nabije) toekomst kijken. ,,Het is tamelijk uitzichtloos, net als voor de horeca momenteel’’, stelt de 33-jarige Can Unal, woonachtig in Gent. ,,Onze jeugdvoorstelling, die we komend voorjaar in een circustent gaan spelen, dat is een lichtpuntje.’’