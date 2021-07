De Rendierhoeve, waar nonnen woonden, wordt locatie voor eten en logeren

Bezorger in nek gestoken bij verkeersru­zie Tilburg, verdachte in huis aangehou­den

26 juli TILBRUG - Een bezorger is zondagavond bij een verkeersruzie in zijn nek gestoken op het Rosmolenplein in Tilburg. Het slachtoffer is de man gevolgd en belde de politie. Kort daarna heeft de politie een verdachte aangehouden in een woning aan de Van Alkemadestraat in Tilburg.