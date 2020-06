De rolverdeling bij dit diamanten bruidspaar was duidelijk

Corrie kwam op 12 januari 1933 ter wereld, Kees werd in datzelfde jaar op 17 april in Oud Gastel geboren. Ze trouwden in de Baseliek in Oudenbosch en wonen inmiddels al zestig jaar in hetzelfde huis in Tilburg. Er is altijd een duidelijke rolverdeling geweest. Hij was projectleider bij de Heidemij en beheerde de gronden van de gemeente Tilburg. Hij stuurde het bedrijf aan alsof het van hem was. Een werkwijze die de gemeente blijkbaar wel kon waarderen. Bij zijn 25-jarige jubileum kreeg Kees een gouden speld voor zijn verdiensten. ,,Daar is Kees nog altijd erg trots op", zegt dochter Anita. ,,Geen foto in de krant zonder zijn speld!”