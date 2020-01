De ruggen van Willem II’ers helpen Logistic Force in de groei

Snel uitsluit­sel bisdom over Heuvelse kerk, torengroep slijpt de messen

11:49 TILBURG - Uiterlijk volgende week verwacht parochie de Goede Herder uitsluitsel van het bisdom over het voornemen de Heuvelse kerk in Tilburg aan de eredienst te onttrekken. ,,Vervolgens kunnen we definitief beslissen over het momént van sluiting", zegt bestuurslid Bart Franken.