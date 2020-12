De Sint wel of niet naar school laten komen? ‘Sinterklaas kan zich ook via de intercom laten horen’

TILBURG - Dat dekselse thuiswerken. Ook Sinterklaas ontkomt er niet aan. Basisschool De Fonkel in Tilburg kreeg dan ook geen bezoek deze week. Een beslissing van de school, dat dan weer wel. ‘Ouders mogen al tijden de school niet in’, legt directeur Marcel Huijgens uit. ‘Als we Sinterklaas binnenlaten, is dat niet logisch.’

Het jaarlijks bezoek overslaan. Ja of nee. Welke beslissing scholen ook namen: de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal gaf houvast. Jopie de Bruin, directeur van basisschool Jeanne d’Arc in Tilburg: ‘We hebben tegen de leerlingen gezegd: Goh, Sinterklaas werkt thuis en toch is hij vandaag bij ons. Jullie zijn wel heel speciaal.’

Speciaal

Ook leerlingen van andere scholen hoopten speciaal te zijn. Net als andere jaren (maar misschien met nóg meer aandacht) werden op scholen slaapplekken voor Sinterklaas ingericht. Want stel dat hij toch op pad ging. Stel dat...

Zelfgemaakte filmpjes deden het dit jaar ook goed op scholen. Er waren verhaallijnen als Sinterklaas heeft jeuk (luizen!) en verkouden zwarte pieten. Hier en daar doken sinterklaas-escaperooms op. Online bingoën met Sinterklaas was een hit. Het Sinterklaasjournaal zorgde dat dat mogelijk was.

Quote Ze hebben aandacht gehad. Dat is voor kinderen het belang­rijkst. Jopie de Bruin, Directeur Jeanne d’Arc

Het team van De Fonkel gelooft dan ook niet dat de leerlingen iets te kort zijn gekomen. Huijgens: ‘Hier heeft Sinterklaas via de intercom een paar keer ingebroken in de lessen. Leerlingen mochten hem ook interviewen. Ze hebben een cadeautje gekregen. Ze hebben aandacht gehad. Dat is voor kinderen het belangrijkst.’

Traditie

Bij Basisschool Panta Rhei in Tilburg kwam Sinterklaas wel gewoon op bezoek. ,,Het is een traditie en die willen we in stand houden”, zegt een van de juffen. ’s Ochtends verzamelden de gespannen kinderen zich in de aula en daar was hij dan, de Sint! Die had meteen een leuke mededeling, pietje Petronella was bevallen van een baby piet.

Het was precies de aankondiging die paste in de verhaallijn die de school had. De pieten waren aangekomen en de ‘coronakilo’s’ moesten eraf worden getraind. Maar pietje Petronella bleef aankomen en wat bleek, ze was zwanger. Kinderen waren door het dollen heen. ,,Veel juffen op de school zijn afgelopen jaar bevallen, daarom leek dit verhaal ons erg toepasselijk”, voegt de juf toe.

Dikmaakpakken

Met dikmaakpakken aan waren de pieten twee weken geleden al op de school, zo konden de kinderen extra met ze meeleven. Overigens werden die pieten geen moment 'dik’ genoemd. ,,Kinderen kunnen er verschillend op reageren als we de pieten dik noemen, vooral de kinderen die wat forser zijn”, zegt een hulppiet. ,,Zo voelde niemand zich aangesproken.”

Toch voltrok het hoogtepunt van de ochtend zich met Sinterklaas, die in de speelzaal met het grote boek op schoot voor iedereen een woordje klaar had. ,,Je ziet hun ogen glimmen als je ze even in het zonnetje zet. Door hun naam te noemen en iets waar ze goed in zijn, bijvoorbeeld bouwen met duplo of knutselen, voelen ze zich speciaal. Daar doe je het voor”, zegt de Sint.