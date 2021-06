De skyline van Rotterdam... die kun je gewoon zien vanuit Tilburg

Met een Toekomst­tuin sluit de Kinderraad het jaar af: ‘Raad van Hilvaren­beek kan nog een voorbeeld aan deze kinderen nemen’

18 juni Hilvarenbeek – Aan de Vinkenslag in Hilvarenbeek wordt een Toekomsttuin aangelegd. De tuin is een initiatief van de Kinderraad, die zich het afgelopen jaar boog over verschillende klimaatonderwerpen.