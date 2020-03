De Speelwinkel: kinderen worden uitgedaagd in ‘lege’ winkel op De Hovel in Goirle

Vanuit haar pedagogische achtergrond kijkt Lucia de Jong heel anders naar kinderen, dan veel van de ouders en begeleiders in haar zaak. Als Senne (2) in De Speelwinkel zijn grenzen en die van het klimrek opzoekt, is de hulp van De Jong gericht op het overwinnen van de angst. ,,Je moet geduld hebben, even op je handen gaan zitten en het kind de tijd gunnen om zelf de mogelijkheden van het klimrek te ontdekken.”

Klauteren

Even later is Senne enkele bemoedigende woorden en het vertrouwen van zijn omgeving rijker en klautert over het klimrek. ,,Je moet zulke momenten laten gebeuren. Er niet meteen naar toe snellen.”

Er schuilt veel ervaring in de initiatiefnemer van De Speelwinkel. Dat komt niet alleen tijdens haar handelen tot uiting maar ook tijdens haar verhaal. De Jong gaf geruime tijd leiding aan kinderopvang in Tilburg. ,,Het werd te grootschalig. Ik ben van de inhoud en ben daarom weggegaan en heb als zelfstandige voor coaching gekozen.”

Ouders erbij

Na haar werkzame leven zocht ze ‘voldoening’ maar wel met jonge kinderen en hun opvoeders als middelpunt. De herinnering aan een reis naar Berlijn met een studiegroep, doemde op.,,Er was een plek waar kinderen speelden, ouders waren erbij.” Die setting heeft ze uitgerold op De Hovel in Goirle.

,,Ik raakte in gesprek met het Hovel-management en heb hier een gebruikersovereenkomst.” Soms komen potentiële huurders met een makelaar naar het pand kijken. ,,Het kan zijn dat ik binnen enkele weken weg moet zijn.” Menig (groot)ouder zal dat wat minder vinden. ,,Maar voor die tijd hoop ik vurig dat het concept navolging krijgt nu blijkt hoeveel belangstelling - vanuit de hele regio - al vijf jaar lang bestaat. Het past perfect in de aandacht die momenteel wordt gevraagd voor het belang van de ‘eerste duizend dagen’ van het jonge kind.”

Zandbak

Het afgelopen jaar zochten 2.300 kinderen tot en met vier jaar hun grenzen op bij De Speelwinkel. Voor de allerkleinsten is er een grondbox, het meest favoriet is de zandbak. Spelen met zand, omschrijft De Jong als ‘leren met gewicht en maten’.

De vriendinnen Astrid Zeegers (Tilburg) en Nina Zwartkruis (Goirle) zitten te keuvelen terwijl ze hun kinderen Ilse (2) en Senne in de gaten houden. “Het is een van de weinige plekken waar kinderen van deze leeftijd veilig kunnen spelen”, zegt Zwartkruis. Onder de circa tien (groot)ouders, die deze ochtend binnendruppelen zijn ook de vaste bezoekers Wil en Mary Tack uit Goirle. Ze zien de kleinkinderen Sil en Tess genieten.

Koffie en een praatje