De stad zit vol, dan maar naar het dorp? ‘Het aanbod is hier net zo goed heel, heel krap’

Dertig tot veertig reacties op een huis dat te koop staat, relatief weinig aanbod en prijzen die hoger en hoger worden. Nee, het gaat dit keer niet over de woningnood in Tilburg, maar over de omliggende dorpen. ,,De woningmarkt is hier net zo goed absurd”, zegt Michel de Kroon, makelaar te Oisterwijk.



Op woningen tot de 600.000 á 700.000 kunnen goed veertig reacties binnenkomen. En ja, er zitten projecten in de pijplijn - het verpauperde bedrijventerrein Kerkhoven wordt een woonwijk, het verlaten zwembad De Leye wijkt voor wonen en zorg - maar ook hier klinkt: ,,Er liggen wel plannen, maar het gaat zo stroperig.”



Makelaar Elly Teunissen heeft zo twee handen vol met senioren die er in een bungalow of appartement willen wonen. En voor starters is er eveneens nagenoeg niets, vertelt Guy de Kort.



,,Met een MBO-inkomen en anderhalve baan in het gezin kun je geen fatsoenlijke gezinswoning kopen. Oisterwijk is een mooi dorp en het is fijn dat dat wordt gezien: mensen willen hier komen wonen. Maar het wordt voor Oisterwijkers wel steeds lastiger om in Oisterwijk te blijven wonen.”