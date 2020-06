De Ster kon je uittekenen met haar brommer en leren jas

Weer veel mooie verhalen over 'de goeie ouwe tijd' in deze jaarlijkse bloemlezing, maar het verhaal over vroedvrouw Toos van de Sterren (1906-1982) door Lia Clement spreekt misschien wel het meest tot de verbeelding.

Bijna iedereen kende de vrouw die persoonlijke vrijheid en naastenliefde hoog in het vaandel droeg. Van de Sterren, ook vaak liefkozend De Ster genoemd, was vroedvrouw in Udenhout tussen 1932 en 1978. Zij hielp maar liefst achtduizend baby's ter wereld.

De Ster kon je uittekenen met haar kleine postuur, brommer en leren jas. De brommer werd later een Citroën. Toos kwam uit Haps en koos voor het beroep van vroedvrouw nadat zij in het ziekenhuis kwam met een ontstoken blindedarm. Het leek haar wel wat, vroedvrouw zijn. Zelfstandig werken en eigen baas, dat sprak haar aan.

Geliefd

Nadat zij de vroedvrouwenschool in Heerlen had gedaan, kwam Toos, na eerst in Helden te hebben gewerkt, in dienst bij dokter Lobach. Al snel was zij erg geliefd bij de Udenhoutse kraamvrouwen. In een tijd dat gezinnen dikwijls vijf of meer kinderen kregen, hoorde een vroedvrouw er helemaal bij. De Ster maakte de ene sigaret aan met de andere, en sloten koffie gingen er bij haar doorheen.

Juffrouw Van de Sterren kreeg de Gouden Margriet, van het gelijknamige weekblad, de eerste keer dat die onderscheiding uitgereikt werd. Iedereen vond haar geweldig en zij is met haar stoere optreden, haar grote naastenliefde en onbaatzuchtigheid zeker een inspiratiebron geweest voor veel vrouwen. In 1982 overleed Juffrouw van de Sterren en werd zij in alle stilte, zoals zij dat wilde, gecremeerd.