De stille zomer van 2020: Festival van de Afgelastingen

TILBURG - Foodtrucks voor de Smaak Karavaan blijven in de garage, sloepen voor de Drakenbootrace in de opslag. Er is géén enkel evenement in de zomer.

De zomer zal stil zijn, zonder grote evenementen. Er gaat een streep door de Tilburgse Kermis, Best Kept Secret, Woo Hah!, Intents. Maar ook kleinere festivals zijn tot 1 september verboden. Dat maakt de lijst veel langer. Een greep: geen Smaak Karavaan, geen Kaapstad, geen Muzenconcerten, geen Drakenbootrace.

De regering heeft besloten

De Smaak Karavaan, het festival met foodtrucks, zou eind juni zijn. Door het besluit van het kabinet hoeven geen menukaarten te worden gemaakt. ,,De regering heeft voor ons besloten”, zegt Jan Smulders. ,,We gaan overleggen over hoe verder. Het is pijnlijk, ook voor alle leveranciers. En wat denk je van ondernemers met foodtrucks, die kunnen de hele zomer nergens terecht.”

Volledig scherm Smaak Karavaan © rechtenvrij

Kleinschalig

Organisator Sander van Bussel had een maand geleden nog goede hoop dat Kaapstad zou kunnen doorgaan. Het evenement waarbij kunstenaars de stad kapen is kleinschalig en bij kunstinstallaties in de binnenstad staan doorgaans geen honderden mensen tegelijk. ,,Vorige week toen in België evenementen tot 1 september werden verboden voelden we nattigheid. Maar ik ben een prisoner of hope en blijf positief denken. We gaan scenario’s tegen het licht houden: kijken wat mogelijk is: later in het jaar of een jaar later. Nu is het incasseren, maar de creativiteit zal wel weer opbloeien.”

Volledig scherm Kaapstad in 2019, een kus voor de koning. © Jan van Eijndhoven

Het kan koud zijn in oktober

Levensliedfestival Hollands Glorie met de Snollebollekes in Reeshof is van de baan en dat geldt ook voor de Muzenconcerten. Henk van Tilborg: ,,Het eerste Muzenconcert was gepland voor 29 juli en het laatste op 19 juli. We zijn vergunningsplichtig, dus die gaan niet door. Volgende week zitten we bij elkaar om te kijken of er alternatieven zijn. Dan kun je denken aan verplaatsen naar oktober. Maar we zijn afhankelijk van het weer en het kan in oktober koud zijn. En hoe voorkomen we dat mensen dicht bij elkaar staan, zeker als er alcohol in het spel is?”

Drakenboten

Rond de Piushaven zijn in het voorjaar en zomer veel evenementen: Bevrijdingsfestival, de brunch met Koningsdag, Drakenbootrace en het afsluitende vuurwerk van de kermis. Die zijn allemaal geschrapt. ,,We zijn niet afhankelijk van die activiteiten, maar de omzet is dan substantieel hoger”, zegt Marly Hendriks, voorzitter van de horeca in de Piushaven. ,,Maar we maken ons meer zorgen over de anderhalve meter afstand die we straks in acht moeten nemen bij de terrassen.”

Volledig scherm De Drakenbootrace in 2012. © PVE/Jan van Eijndhoven

Festival Elastiek in Hilvarenbeek was al eerder afgelast. Niet vanwege corona, maar vanwege concurrentie van het voetbal. Het Nederlands Elftal zou in juni beter kunnen scoren dan de optredende bands, was de vrees, maar ook dat EK is gecancelled.

Evenementen na 1 september lopen volgens de huidige richtlijnen nog geen gevaar, maar organisatoren houden hun hart vast. Want wat is dan mogelijk?

Circusfestival Circolo

Circusfestival Circolo is half oktober in het Leijpark, tien dagen lang. ,,We willen graag doorgaan”, zegt directeur Mark Eysink Smeets, ,,We stoeien met diverse scenario’s en alles is afhankelijk van hoe de crisis zich ontwikkelt. Mogelijk mogen kleine evenementen wel, we kunnen daar op inspelen. Maar internationale circusgezelschappen kampen ook met deze crisis. Familiair Faces gaat op Circolo in première, maar dan moeten de artiesten in juni gaan repeteren. Ze wonen in Spanje, Oostenrijk en België en kunnen niet bij elkaar komen, ze mogen niet reizen.”

Volledig scherm Circolo © Niki van Rooy

Draaimolen Festival

Mocht de anderhalve meter richtlijnen ook van toepassing zijn voor tenten waarin de voorstellingen worden gespeeld, net als theaters, dan ontstaat een probleem. Financieel komt het circusfestival er dan niet uit. Circolo denkt daarom ook na over openluchtvoorstellingen.

Het Draaimolen Festival is volgens de evenementenkalender op 12 september op het voormalig MOB-terrein in Tilburg-Noord. Vorig jaar trok het festival 12.000 liefhebbers van technomuziek. ,,We hebben geen oogkleppen op, zijn realistisch”, zegt Jip Snoeren. ,,We moeten afwachten wat de richtlijnen van de overheid zijn. Misschien moeten we afschalen, misschien moeten we besluiten om ons festival door te schuiven naar 2021. Evenementen komen als laatst op gang. Het is geen eerste levensbehoefte.” In het voorjaar moest Draaimolen ook al een feest in Eindhoven afgelasten vanwege het coronavirus.

Zelfs over evenementen in december zijn twijfels. Want die ijsbaan in Reeshof? Er bestaat een kans dat die moet worden afbesteld.