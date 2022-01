De strijd om de prijs van warmte is verhit, zeker in Tilburg

Het nieuwe jaar was nog maar een paar dagen oud of Esman ging in de slag met Ennatuurlijk, het bedrijf dat de warmte bij hem en zijn vrouw in hun huurhuis in Tilburg-Noord binnen brengt. ,,Het voorschot per maand is in één klap van 95 naar 250 euro gegaan. Dat kan toch niet?” Twee weken later heeft hij nog geen antwoord op die vraag. Wél groeit de reeks appjes die hij met Ennatuurlijk wisselt. Een eindeloos lijkende sliert berichten.