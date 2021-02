De Tafel van Martinus: talkshow over wetenschap

TILBURG - Meer inzicht brengen in de wetenschap en in gewone mensentaal uitleggen hoe de wetenschap ons als samenleving vooruit kan brengen. Dat beoogt Tilburg University onder meer met een heuse talkshow: De Tafel van Martinus . De eerste editie op 23 februari is online live te volgen.

De Tafel van Martinus is een talkshow over wetenschappelijk onderzoek van Tilburg University. Tilburgse wetenschappers schuiven aan voor een interview, geven een mini-college of geven hun opinie in een column. Tussendoor wordt een reportage getoond waarin een videoverslaggever op zoek gaat naar de impact van wetenschap in de samenleving. Ook jonge onderzoekers krijgen een podium. Elke editie vindt op een andere locatie in Tilburg plaats en wordt live gestreamd.

Show met publiek

Dat laatste is de bedoeling, maar wordt momenteel belemmerd door de lockdown. ,,We willen toe naar een show met publiek, die we iedere keer op een andere plek in Tilburg willen houden”, geeft Has Klerx van de universiteit aan. Hij zal samen met Richard Engelfriet de talkshow presenteren. ,,We beginnen met een pilot van drie uitzendingen tot de zomer. De aflevering van 23 februari houden we in een studio, maar nog zonder publiek. Ik hoop dat het lukt, want sommige gasten moeten toch van ver komen.”

Quote We maken dit voor mensen die breed geïnteres­seerd zijn. Dat zal misschien vooral hoger opgeleiden aanspreken Has Klerx, Tilburg University

Het is volgens Klerx de eerste keer dat de universiteit een dergelijk initiatief neemt. ,,Natuurlijk probeert de universiteit vaker thematisch iets onder de aandacht te brengen, maar het is de eerste keer dat we ons zo in de volle breedte laten zien in een talkshow.” Er is geen specifieke doelgroep. ,,We maken dit voor mensen die breed geïnteresseerd zijn. Dat zal misschien vooral hoger opgeleiden aanspreken, maar het is in principe voor iedereen bedoeld.”

Eerste editie

Deze eerste editie bevat de volgende onderwerpen: Het gebruik van blockchain door de overheid – een interview met de juristen Jurgen Goossens en Charlotte van Oirsouw. De gevolgen van corona voor vluchtelingen – aan het woord is Mirjam van Reisen, hoogleraar Internationale Relaties, naar aanleiding van haar onderzoek over dit onderwerp. Het boek Handboek voor de vagebond. In de voetsporen van vrije denkers – een interview met auteur Léon Hanssen. Corona-column – uitgesproken door Jan Fransoo, hoogleraar operationeel en logistiek management. App tegen prikangst – in de reportage Focus on Impact brengt een verslaggever een bezoek aan de ondernemende neurowetenschapper Elisabeth Huis in ’t Veld.

De uitzending is op 23 februari van 16.00 tot 17:15 uur online via een livestream te volgen. De link naar de livestream staat op de volgende pagina: www.tilburguniversity.edu/nl/campus/studium-generale/tafel-van-martinus.