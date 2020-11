De teller tikt door in Tilburg: inwoners erbij in het stadshart, Reeshof vergrijst

Wat staat Tilburg de komende tien jaar te wachten?

Ten eerste: de gemeente groeit 5,4 procent, er komen gemiddeld per jaar zo'n 1200 Tilburgers. Dit maakt een totaal van ruim 231.500 inwoners in 2030. De piek zit in de eerste jaren. Het hardst groeien het buitengebied van Berkel-Enschot (+ 3150 inwoners, door onder meer deelplannen van Koningsoord en de Nieuwe Warande) en het stadscentrum (+ 2860, onder meer de woontorens in de Spoorzone en aan de Spoorlaan).