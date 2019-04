De tijd dringt voor het schip van Eric van der Stoep uit Oirschot

Eric van der Stoep heeft koude vingers. Het is inderdaad een frisse morgen, als hij vertelt over het scheepsmodel in wording dat in de serre van zijn huis op recreatiepark Stille Wille bij Oirschot staat. Maar die koude vingers komen ook door 'die troep' die ze hem sinds kort in het ziekenhuis toedienen. Chemotherapie. Hij heeft kanker, en genezen zit er niet meer in.