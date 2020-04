De Tilburgse horeca knapt flink op: ‘Na regen komt zonneschijn’

Het is de vraag of mensen hun favoriete stap- of stamkroegen straks nog herkennen, zo driftig wordt er schoongemaakt en opgeknapt. ,,We zijn al drie weken bezig", zegt Michel Engel. Hij zit op zijn knieën de gevel van zijn horecazaak De Slijterij te verven. Daarna is Heuvel 15 aan de overkant aan de beurt. ,,Daar kunnen we ook nog zeker drie weken vooruit met opruimen, opknappen en schilderen.”



De kroegeigenaar is goedgeluimd, blijft positief en heeft nu alle tijd om alles spic en span te maken. ,,We komen hier normaal niet aan toe. En na regen komt zonneschijn, we kunnen straks weer iedereen fris ontvangen.”



Al blijft het natuurlijk raar: de ondernemer stond vroeger ieder weekend in de zaak, nu zit ‘ie met zijn vrouw op de bank. ,,Gezellig hoor, maar dat vrij zijn went niet. Ik wil bezig blijven.” Zijn personeel werkt mee. ,,Die zijn ook liever aan het werk dan thuis, dat is heel erg tof.”