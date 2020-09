De Tilburgse wijk Korvel helpt zich al een eeuw vooruit. Johan Cruijff en koningin Wilhelmina wisten dat

TILBURG - Ondernemend waren en zijn ze, op en rond de Korvelseweg. Dat blijkt wel uit een boek over het lint en de wijk dat zaterdag het licht ziet. Zelfs Ajax en koningin Wilhelmina spelen er een rol in.

Johan Cruijff en Horst Blankenburg zien er op 3 juni 1973 een beetje uit alsof ze ook niet weten wat hen allemaal overkomt. In een open koets achter twee schimmels rijden ze mee over de Korvelseweg. Net als de andere spelers van Ajax die vijf dagen eerder bijdroegen aan de derde Europacupoverwinning op rij.

Tilburgers staan die dag massaal langs de route van de rijtoer die de Ajacieden van de binnenstad naar het stadion van Willem II voert. De toejuichingen verhouden zich wat minder tot de wedstrijd die ze daar later die dag spelen: Willem II wordt met 7-2 afgedroogd.

Volledig scherm Speldje uit de jaren zestig van de vorige eeuw, met de Korvelse kerk. © Jan van Oevelen

Het is een van de gedenkwaardige verhaaltjes in ‘Korvel Vooruit 100 jaar’. Zaterdag verschijnt het boek waarin Ronald Peeters beschrijft hoe het de wijk- en ondernemersvereniging sinds de oprichting in 1919 is vergaan.

Goed, kun je zeggen. Want anno 2020 is het nog (of weer) een bezielde club die dit lange lint aantrekkelijk probeert te houden om te wonen, te verblijven en te winkelen. De vereniging gaat er prat op actief te zijn in ‘de meest inclusieve wijk van Tilburg’. In een manifest uit 2018: ‘Op Korvel weet je: hier is de stad, dit is de wereld. Geen bekrompen vooroordelen, hier is iedereen welkom, hier voelt iedereen zich thuis’.

Volledig scherm Betje, Dolf en Sjef Rutten bij hun bakkerij aan de Korvelseweg, 1955. © collectie Regionaal Archief Tilburg

Maar Korvel Vooruit duikt vooral in de geschiedenis van de wijk en het lint dat een sterk merk werd. Ze zijn in het Tilburgse geheugen gebeiteld, de namen van bedrijven en winkels als brouwerij De Posthoorn, wollenstoffenfabriek Van Dooren, schoenfabriek Van Arendonk, bontatelier Dora van de Ven, drukkerij Piet Smits, Sparidans-Loos (textiel en meer), weduwe J. van Casteren & Zonen (transport), De Kort-Van Geloven (naaimachines en rijwielen).

Organiseren konden en kunnen ze ook, de middenstanders van Korvel. Fameus zijn de St. Nicolaasacties en de weer herrezen wielerwedstrijd Ronde van Korvel. En natuurlijk de tientallen braderieën op koninginnedag, nu koningsdag.

Onweer barst los

Die oranjegezindheid liep ooit een deuk op. Ruim vóór Cruijff en de zijnen, in 1924, werd koningin Wilhelmina door Tilburg gereden. Dat was voorafgaand aan de onthulling van het standbeeld van koning Willem II op de Heuvel. Korvel Vooruit had zich uitgesloofd om straten en winkels te versieren. Maar een zware onweersbui brak los en de rondrit werd afgebroken, de wijk kreeg haar niet te zien. De vorstin betuigde daarover later wel haar spijt.

‘Korvel Vooruit 100 jaar. Een eeuw wijk- en ondernemersvereniging, 1919-2019’, gebonden, 132 pagina’s, ruim 500 illustraties. Prijs 19,95 euro.