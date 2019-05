De Tilburgseweg, van karrenspoor tot ‘Rijksweg’

In de 18e eeuw is rijksweg Breda-Tilburg op zijn best een karrenspoor dat per seizoen verandert door regen en kuilen, maar ook doordat de wielafstand van karren regionaal verschillen. ‘Een groep Hollanders met paard en wagen rijdt zich in 1732 vast in een diep Brabants spoor als zij troepen op de hei bij Oosterhout wil inspecteren’, valt te lezen in het tijdschrift.