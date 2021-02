De Udenhoutse mayonaises van Jean Bâton veroveren het supermarktschap: ‘In de winkel zet ik de potjes altijd even recht’

In de jaren zestig voer Oisterwijker Jan Stok als chef van de koude keuken op de Holland-Amerika Lijn, waar Franse collega’s hem de bijnaam Jean Bâton gaven. Onder die naam begonnen zoon Bart Stok en Robin Heetkamp in 2013 een lijn met mayonaises. ,,Met ons bedrijf Glasbest vulden we al producten af voor andere bedrijven. Toen we het tijd vonden voor een eigen product kwamen we al snel uit op mayonaises in de geest van Jean Bâton”, zegt Heetkamp.