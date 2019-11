De ‘vage’ fietspaden bij station Tilburg: ‘Echt een designfout’ (poll)

Het plein bij het station is mooier dan ooit. De fietspaden gaan op een natuurlijke manier in het plein en de nieuwe stoep op. Al lijkt er ook een probleem aan te kleven.



Voetgangers kijken amper op of om. En het fietspad aan de Stationsstraat-zijde valt bijna niet op.



,,Ik verbaas me er over, ik snap dat ze op die plek een plein willen maken en dat het een reuze ingewikkelde opgave is”, zegt Berny van de Donk. ,,Maar ik vind het op deze manier verwarrend, ben er bijna als voetganger van mijn sokken gereden.”



Shared space, dat is de gedachte er achter. Dat snapt hij. ,,Maar ja, in de spits is het druk en de zijn voetgangers gericht op noord/zuid, de fietsers op oost/west. Misschien moet ik zelf nog wennen, in de praktijk zal het blijken.”