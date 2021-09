De van petflesjes gemaakte kroonluchterØ13 hangt in de LocHal: ‘En volgend jaar hopelijk in Milaan of New York’

In mei 2019 begint het avontuur voor Adriaansen. Hij irriteert zich aan het plastic afval wat hij tegenkomt op straat en bedenkt: laten we van afval iets positiefs maken. In twee jaar tijd zamelt hij meer dan 250.000 petflesjes in. De flesjes vermaalt hij tot gruis, waar hij vervolgens bollen van maakt. Dat vermalen gaat op een sportieve manier: fles aan de voorkant van zijn recyclefiets, als een gek trappen, et voilà: plastic gruis.



,,Iedere lampenbol is genummerd en heeft een eigen verhaal: de ene bol komt van snippers van basisschool Don Sarto en de andere bol is vermalen in het Spoorpark, waar de recyclefiets van ‘van pet naar pret’ heeft gestaan.”