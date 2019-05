De verboden kruisweg is zondag bij de trappisten voor even weer te zien

Bewoner blust in holst van de nacht autobrand voor zijn huis in Tilburg, vermoeden van brandstich­ting

6:33 TILBURG - Een auto die geparkeerd stond aan de Dommel in Tilburg is donderdagnacht in vlammen opgegaan. De politie en de brandweer houden rekening met brandstichting. De afgelopen vijf nachten zijn er in Tilburg verschillende auto’s door brand verwoest.