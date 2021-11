De Visserij opgedoekt, Likeurmuseum-bar zoekt (tijdelijke) thuishaven

Van het Nationaal Likeur- en Frismuseum van Isidorus Jonkers, dat in 2015 de deuren sloot, ging al veel verloren. Lees: het is niet meer in Tilburg en omstreken te vinden. Dertig jaar was het museum in Hilvarenbeek gevestigd, na de sluiting werd door Yvon Jonkers (dochter van de bekende stoker Isidorus) jaren in Tilburg naar een geschikte locatie gezocht voor het ‘cultureel erfgoed’, maar dat was tevergeefs. Medio dit jaar vertrokken onder meer de destilleerketels, advocaatmolens en houten vaten naar een museum in Wormer.



,,Via tante Marian hebben we de bar, ze werkt bij ons en is ook een dochter van Isidorus”, vertelt Van Corven. ,,Misschien kunnen we een carnavalsvereniging of een bedrijfskantine er tijdelijk een plezier mee doen.”



Het is wel de bedoeling dat het Likeurmuseum-stuk - Schrobbelèr staat er groot op de voorkant - over een paar jaar terugkeert in de nieuwe horecazaak van de familie. De Visserij vertrekt omdat op de plek van het restaurant het appartementengebouw Wolstad verrijst. Van Corven hoopt iets verderop in het nieuwe woonwijkje Fabriekskwartier weer op te duiken. ,,Met een horecazaak met buurtfunctie, die gesprekken lopen nog.”