De vlaggen van de geslaagden verschijnen dit jaar in kleine plukjes

TILBURG - In de Tilburgse wijk Oud-Noord haalde vmbo-scholiere Luna Sarabia van der Ende (16) dinsdag tegen de avond de vlag tevoorschijn. Geslaagd, dus keiblij. Ook al had ze het wel verwacht: ,,Ik stond er niet slecht voor.”

Maar alles is anders in 2020. Ook dit. Er is niet één en dezelfde dag waarop alle middelbare scholieren massaal hun blijdschap tonen over het behaalde diploma. Dit jaar verschijnen de vlaggen in plukjes. Wanneer? Dat ligt maar net aan de school waar je examen deed.

Het belrondje van de Jozefmavo is al geweest

Dinsdag bijvoorbeeld was het de beurt aan Luna en de andere geslaagden van 2 College Jozefmavo. Het team van die school belde de ouders van alle 140 examenkandidaten af om het resultaat van de schoolexamens van dochter of zoon mee te delen. Die zijn dit jaar beslissend. Het landelijk centraal schriftelijk examen is geschrapt.

De geslaagden onder de vmbo’ers konden na het belletje de vlag uitsteken. Maar niet iedereen had dat moment afgewacht. ,,Leerlingen kunnen zelf ook rekenen”, zegt Frank Kraus, directeur van de Jozefmavo. ,,Als ik een van hen was zou ik waarschijnlijk ook de vlag al eerder uitsteken. Ik zou ook heel opgelucht en trots zijn, gezien de moeilijke omstandigheden waaronder de examens moesten plaatsvinden.”

Luna Sarabia van der Ende toen ze nog studeerde voor haar examens.

Luna Sarabia van der Ende (over wie het BD eerder schreef) heeft het gemerkt. Na een periode van onzekerheid over hoe het zou gaan zat ze na de meivakantie in de gymzaal van de school aan de Sportweg te blokken op schoolexamens. De 1,5 samenleving was toen al in volle zwang. ,,De stof was niet anders dan verwacht, maar alles er omheen wel.”

Directeur Kraus: ,,De kandidaten hebben het ervaren als een echt examen, en dat was het ook. Laat niemand neerbuigend doen over een ‘coronadiploma’, want er is veel van de leerlingen gevraagd. Net als van de ouders en leerkrachten.”

Een feestje, alleen voor de familie