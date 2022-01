De vraag die Berkel-Enschot bezighoudt: wie weet waar Jezus is?

Er staat nu alleen een houten kruis op een sokkel. Jezus’ overbuurman, Jan van Esch weet wel waar zijn ‘buurman’ heen is. ,,Een week voor kerst is het beeld van het kruis gehaald voor onderhoud en reparatie. Overigens wel een bijzonder moment, zo net voor Kerstmis.”

Volgens Van Esch diende zich in die periode een goed moment aan: ,,Er is een hijskraan nodig voor de demontage. Vanwege de extra week schoolvakantie en lockdown was er minder verkeer en daarom letterlijk en figuurlijk meer ruimte om de klus te klaren, vertelden de werklui me.”

Als buurtbewoner is Van Esch sowieso begaan met het beeld, dat in 1930 geplaatst werd op de kruising van de Heuvelstraat en Udenhoutseweg. ,,Als buurtbewoners houden we het een beetje in de gaten en onderhouden we het perkje enigszins. In het verleden werd er nog wel eens ongein uitgehaald door verf over het beeld te gieten of Jezus een helm op te geven.”

Het beeld is een gemeentelijk monument waarvan de gemeente Tilburg de eigenaar en dus verantwoordelijk is. ,,Tijdens de jaarlijkse inspectie bleek dat er onderhoud nodig was. Het beeld was op verschillende plekken beschadigd. Eén van de voeten is echt kapot”, zo weet een woordvoerder van de gemeente Tilburg. Herstel wordt uitgevoerd door Art Salvage in Vlaardingen. ,,Gelukkig is het allemaal te herstellen en is de verwachting dat het beeld over een week of vier weer terug geplaatst kan worden.”