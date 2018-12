De vrijwilligers achter het EK Cross hebben één doel: ‘Atleten moeten optimaal kunnen presteren’

Tijs van Erve, dankzij hem kan iedereen slapen en eten

Het safari resort, het vakantiepark, Bastion Hotel en Van der Valk. Ruim duizend mensen - van atleten en hun teams tot journalisten - hebben komend weekend een slaapplaats dankzij Tijs van Erve (32). ,,Vrijdag kreeg ik pas de definitieve lijst voor alle atleten en hun teams. Daarnaast zorg ik voor de catering, ook voor de vrijwilligers. Zondag eten hier 600 mensen. Maar het leukste om te regelen is de zondagavond, het feest als alle atleten klaar zijn.”

Ria Voorzee stuurt 342 vrijwilligers aan

Het ontvangst van de atleten, de begeleiding voor en na de wedstrijden, de prijsuitreiking, de EHBO, de dopingdienst, parcoursregelaars. ,,We hebben 342 vrijwilligers die meehelpen”, zegt Ria Voorzee (61). Zij stuurt ze aan. ,,Mensen die altijd bij de Warandeloop vrijwilligerswerk doen, kregen voorrang. Daarnaast zijn we via atletiekverenigingen gaan werven.” Wat als zaterdagavond iemand zich ziek meldt? ,,Dan zal ik moeten schuiven, maar heb ik een aantal reserves hoor.”

Jeroen Simons is de smeerolie voor de leveranciers

Kort samengevat: hij coördineert de opbouw. ,,Voor alles wat hier het terrein op komt, ben ik het aanspreekpunt”, zegt Jeroen Simons (27). ,,Of het nu tentenbouwers, hekkenzetters of andere leveranciers zijn. Ik moet zorgen dat die stroom flexibel loopt. Het hele weekend ben ik er om storingen op te lossen. Valt er een heater uit, dan kom ik. Tuurlijk hoop ik een stukje van de wedstrijden te zien. Daar draait het om, atletiek is de bindende factor voor iedereen die hier rondloopt.”

Ad Rasenberg heeft een scherp oog voor het parcours

Publiek is als water, het kruipt overal tussendoor. Dat valt niet te voorkomen. Maar, zegt Ad Rasenberg (60): ,,Je kunt het zoveel mogelijk in goede banen leiden.” Dat doet hij dus, zoals hij ook verantwoordelijk is voor de veiligheid op het parcours. Een te steile heuvel? Afvlakken, want dat is gevaarlijk. ,,Alles voor de atleten, zij moeten genieten en presteren.” En hij denkt aan de kijker thuis. ,,Met de NOS stellen we het parcours af op de beste zichtlijnen voor de camera’s.”