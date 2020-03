De Wever zet bewoners verzorgingshuizen in het zonnetje met bosje bloemen

CDA'er en Brabander in hart en nieren Harry Aarts (90) overleden aan coronavi­rus

19:24 Het coronavirus is oud-CDA-bestuurder Harry Aarts (90) uit Tilburg fataal geworden. Aarts was 21 jaar lang Kamerlid, ook was hij burgemeester in Berkel-Enschot en raadslid in Den Bosch. De oud-politicus was tot kort voor zijn dood nog uiterst vitaal.