De wijkondersteuner in Tilburg wil ook contact houden als er niks aan de hand is

Tilburg - Om te peilen hoe het de oudere buurtbewoners vergaat in tijden van het coronavirus, maakte ContourdeTwern een rondje langs de deuren in de buurt van het Rooseveltplein. Om hulp te kunnen bieden waar nodig. Maar niet iedereen doet in deze tijd zomaar de deur open als er iemand voor de deur staat. Ook niet als het de wethouder is, zo bleek.

Nadat buurtondersteuner Jacoline Pijl (32) heeft aangebeld bij een huis in de Generaal Crerarstraat, verschijnt de bewoonster niet begrijpend onder de vitrage. Pijl probeert het bezoek te verduidelijken door zich om te draaien en op haar rugzak het logo van ContourdeTwern te tonen, maar ook dat levert geen geopende voordeur op.

Kaartje

Dan maar een kaartje door de brievenbus, met voorop opgestoken duimen en achterop haar contactgegevens en die van het AdviesPunt. Voor mensen in de buurt met vragen, die hulp nodig hebben of behoefte aan een praatje. Doel van de rondgang is om dat in kaart te brengen, en voor die gelegenheid vroeg Pijl ook wijkwethouder Rolph Dols mee, die blij is met de uitnodiging. ,,Heel belangrijk om dit met eigen ogen te zien."





Zijn aanwezigheid zorgt er voor dat de drempel voor sommige ouderen om de deur open te doen nog wat hoger wordt, denkt Pijl. Verderop heeft ze wel succes. ,,Goedemiddag meneer, wij komen even langs om te kijken hoe het met u gaat in deze tijd." ,,Het is lekker rustig zo, ook in de winkels", vindt die. Hij woont met twee anderen in een groepswoning van Traverse en dat bevalt prima, zeker met 192TV. ,,Allemaal muziek uit de jaren zeventig." Wel staat zijn vrijwilligerswerk bij het Ut Rooie Bietje op een lager pitje. ,,Nog maar twee uur per week, we moeten ombeurten langskomen. Waar zijn jullie eigenlijk van? ContourdeTwern? Daar kun je toch ook vrijwilligerswerk doen? Misschien kom ik wel een keer langs."

Contact blijven houden

,,Zichtbaarheid en nabijheid is alles", weet Pijl. ,,Je moet contact blijven houden, niet alleen als er wat aan de hand is." Ze maakt wekelijks een rondje langs adressen van oudere buurtbewoners. ,,Het is soms heel apart werk. Doordat het contact zo laagdrempelig is, krijg je vanalles te horen.”

Zoals bij Peter de Beer, die jarig is en 77 jaar jong wordt. ,,Het gaat goed met me en ik ben fit, maar af en toe heel moe. Ik doe nog zelf mijn boodschappen, dan zorg ik dat ik om 8 uur bij de Nettorama ben. Leuk dat julie even langskomen."

Willem II

Het gesprek komt al snel op Willem II. ,,Gaat u wel eens kijken", vraagt Dols. ,,Jazeker, ik heb een seizoenskaart jongen", krijgt de wethouder te horen. ,,En hoe gaat het met uw vriendin, die deed net niet open", informeert Pijl. ,,Die moet toch thuis zijn", weet De Beer. ,,Bel nog maar eens goed aan." Nu gaat de deur aan het Rooseveltplein inderdaad wel open bij de mevrouw die onlangs wegens benauwdheid nog naar het ziekenhuis moest. ,,Ik heb wel vier keer gevraagd of het die ziekte niet was." Verder heeft ze weinig te klagen. ,,Zolang ze me met rust laten is het goed hè. We houden de moed er in."