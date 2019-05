De Zaanse Kruik was erbij en legde het vast: gekkigheid rond de bekerfinale van 2005

Met het oog op de bekerfinale van zondag, stofte de Tilburger de fotocollage - ‘die heeft altijd op mijn werkkamer gehangen’ - af, maakte een foto en stuurde die naar de redactie. Zijn boodschap: ‘Deze collage mag niet ontbreken in de zaterdagkrant. Dit is historie, dit is passie.’

,,Het zijn allemaal willekeurige mensen die ik heb getroffen bij De Kuip en tijdens de treinreis ernaartoe. Ik ken eigenlijk niemand op de foto’s meer, dat is wel jammer”, zegt hij. Schapendonk staat bekend als de ‘Zaanse Kruik’. ,,Ik ben oorspronkelijk Zaandammer, maar sinds mijn elfde ga ik al naar de wedstrijden van Willem II. De tijd van Budje Brocken. Mijn hele familie komt uit Tilburg en omstreken, vandaar.”

Overigens woont hij alweer jaren in Tilburg en is vaste supporter op vak E. ,,En als het even kan ga ik mee met uitwedstrijden.”

De penalty die niet werd gegeven

Wat hij zich herinnert van de bekerfinale van 2005: ,,Toch vooral de aanloop, de sfeer in de stad. Met zijn allen in de trein naar Rotterdam.” De sfeer in het stadion duurde overigens niet zo lang. PSV had de wedstrijd snel in handen. Maar niet nadat Willem II, vanuit Tilburgs perspectief, een penalty werd ontzegd.

Volledig scherm Uit de fotocollage van Patrick Schapendonk: een gedichtje dat destijds in het Brabants Dagblad stond. © Patrick Schapendonk

Journalist en dichter Jace van de Ven schreef omschreef het destijds in een mooi gedicht, dat daags na de wedstrijd in het Brabants Dagblad verscheen. Schapendonk heeft het in zijn collage geplakt. De passage: ‘Twintig minuten ver, breekt Reuser door; belandt ie door Gomes op het gras, heel Willem II staat recht. En eist als één man van de scheidsrechter: ‘Pienantie’. Het is aan de oren van een doof-’stom’ man gezegd.’

Om te vervolgen: ‘Als Cocu twee-nul scoort lijkt het geloof vervlogen....’