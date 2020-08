De Zandleij speelt verstoppertje. En wat doet die vreemde trap daar?

‘Nederlan­ders discrimine­ren, maar wel maar een beetje’

12:02 TILBURG - Er wordt heel veel onderzoek gedaan op de Tilburg University (UvT). Deze zomer geven onderzoekers een mini-college in de krant over hun vakgebied. Met vandaag Elena Cettolin, die met experimenten probeert vast te stellen of Nederlanders discrimineren.