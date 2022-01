De zestigplusser wil best wel weer aan het werk. Maar hoe?

TILBURG - Het wemelt van de vacatures in zo'n beetje alle beroepsgroepen. Werkgevers krijgen ze amper ingevuld. Tegelijkertijd zit er een flink aantal zestigplussers ‘thuis op de bank’. Ze popelen om aan de slag te gaan. Anne Penners en Carlien van Sprang gingen onlangs weer aan de slag en lieten zien dat ze een belangrijke aanwinst op de werkvloer is. Toch valt het voor werkgevers en werknemers nog niet mee om elkaar te vinden.

,,Wie zit er nog op mij te wachten?” dacht verpleegkundige Carlien van Sprang (61), terwijl ze afwijzing na afwijzing op haar sollicitatiebrieven kreeg. ,,Ik kreeg vaak te horen dat ik niet de juiste papieren of ervaring had. Om moedeloos van te worden.” Tot ze aanklopte bij re-integratiebureau de Krachtcentrale 013 in Tilburg.

Van Sprang vernieuwde haar BIG registratie en begon met wat hulp van het bureau als ZZP’er. Ze levert nu 24 en 48 uurs zorg aan terminale patiënten. ,,Je bent 24 uur in touw, persoonlijke verzorging en medische handelingen, boodschappen doen, alles wat er voor je voeten komt. Het kan zwaar zijn, maar ook heel mooi: Je staat dichtbij de mensen en wordt snel in vertrouwen genomen.”

‘Blij met een ervaren mevrouw’

Vooroordelen over oudere werknemers zijn er genoeg. Van Sprang weet dat maar al te goed, maar ze wil graag het tegendeel bewijzen. ,,Je moet 61 zijn om te beseffen hoe jong het nog is. Ik zit vol energie en in mijn hoofd ben ik veel jonger. Maar door mijn levenservaring kan ik juist een verschil maken voor mensen en hun dierbaren in de laatste fase van het leven. Het gros is blij dat er een ‘ervaren mevrouw’ binnenkomt. Natuurlijk overwicht en kordaat handelen, dat is ook een voordeel van de leeftijd.”

Ook Anne Penners (65 jaar) maakte een succesvolle opstap en werkt sinds 2020 als Klantadviseur bij Wonen Breburg in Tilburg. ,,Via een vriendin die hier werkte, rolde ik erin. Ik kon eerst als tijdelijke kracht aan de slag en inmiddels ben ik in dienst. Ik krijg op een dag heel veel verschillende vragen. Ze gaan bijna allemaal over kwaliteit van wonen. Goed en veilig wonen is een basisbehoefte van mensen. Ik vind het fijn om daar een bijdrage aan te leveren.”

Veel reacties

Jose Geboers, Anne’s teamleider in het klantcontactcentrum van Wonen Breburg. ,, Op een vacature komen vaak wel vijftig reacties. we nodigen er vijf uit. Je komt hier niet gemakkelijk doorheen. In het geval van Anne: zij kwam via via binnen en tijdens de kennismaking spatte haar energie door het zoom-scherm heen. Ik wilde haar graag beter leren kennen, want ik zie de meerwaarde van een gevarieerd team: Waar jongeren vaak heel vaardig zijn met systemen, lef hebben en snel kunnen schakelen, kunnen vijftigplussers vaak goed kijken áchter de vraag en goed ‘meeveren’. Ze brengen rust in gesprekken met de klant.”

Volledig scherm Carlien van Sprang is weer aan het werk als verpleegkundige © Regine Griep

Gerda de Ruijter is re-integratiedeskundige bij stichting De Krachtcentrale 013 en herkent de verhalen dat mensen vanaf een jaar of vijftig steeds negatiever worden over hun kansen op de arbeidsmarkt. ,,Sommige werkgevers discrimineren inderdaad, al dan niet openlijk, op leeftijd. Wij stimuleren mensen altijd om een baan te zoeken door te netwerken en met hulp van via-via contacten Daarmee wordt 70 procent van de banen gevonden. Dat werkt beter dan sollicitatiebrieven schrijven.”

Ook Geboers bevestigt dat netwerken werkt: ,,Vertel je netwerk dat je graag aan de gang wilt. Sta er zelf positief in en straal dat uit. Stuur een open sollicitatiebrief. Zo kom je in het hoofd terecht en hoeven wij niet een hele procedure uit te zetten. 60 plussers zitten in andere levensfase, zijn vaak wat flexibeler in tijd en goede teamplayers. Leeftijd is geen indicator voor energie, ik kijk niet alleen naar het getal maar naar de mens die erachter zit en hoe deze in het leven staat.”

Ouderen willen best concessies doen

Ook wat Van Sprang betreft moeten werkgevers niet bang zijn voor wat ze in huis halen: ,,Ouderen zijn honkvaster. Onze generatie heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, arbeidsethos en plichtsbesef. Waar een jongere nog veel meer bezig is met de eigen loopbaan en ambities, wil een oudere vaak best concessies doen. De zorgtaak is veelal verdwenen, het salaris is helemaal niet meer zo dominant in de afweging en keuzen. Als het maar een zinvolle baan is. Ik denk dat ik ook na mijn pensioen actief wil blijven, want er is genoeg te doen in de zorg.”