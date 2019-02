Debat over identiteit in Tilburg: 'Ik heb er nooit voor gekozen om Brabander te worden, ik had gewoon geluk’

,,Ik heb er nooit voor gekozen om Brabander te worden, ik had gewoon gruwelijk geluk", grapt Brabander in hart en ziel, Edwin van den Heuvel. Hij is die middag samen met zijn vrouw Lucy speciaal uit Helmond naar Tilburg gekomen om het debat bij te wonen. Of het nu te maken heeft met de cultuur, ontstaansgeschiedenis, taal dan wel de aard van het Brabants beestje weet Van den Heuvel niet precies. Wel is het zo dat hij zich meer thuis voelt in bijvoorbeeld het Belgische Turnhout of Antwerpen, dan een stad boven de rivieren. ,,Als ik dan de Maas weer overkom is het toch weer van 'hè hè, ik ben thuis!"