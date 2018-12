Debberkes in Esbeek blijven ook na verhuizing de paardjes bezoeken

Met nóg een paar collega’s heeft Anja besloten definitief afscheid te nemen. Liesbeth verkast mee naar de nieuwe locatie, want ja, ook voor de 23 peutertjes is de overgang groot. Een vertrouwd gezicht is belangrijk. ,,En het is ook een uitdaging, hoor”, vindt Liesbeth. ,,We zitten dicht bij het vuur, met gemeenschappelijke ruimtes en projecten. Er zijn geen drempels, alles stroomt in elkaar over. Maar er is beloofd dat wij ons eigen ding mogen blijven doen. Zoals naar de paardjes gaan kijken, een omgevallen boom en een vastgelopen tractor in de modder.”