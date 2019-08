Decibel gebruikt camera's om tienduizenden bezoekers te sturen

video Lekker thuiskomen voor Driess Saddiki in Sittard met Willem II

15:09 Voor Driess Saddiki zijn uitwedstrijden bij Fortuna Sittard speciaal. De in Venlo geboren middenvelder maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij de groen/gelen in Sittard, waar hij van 2014 tot 2018 voor uitkwam. Zondagmiddag kaapte hij met zijn huidige ploeg Willem II drie punten weg uit Zuid-Limburg (2-3).