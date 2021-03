Deel N261 Tilburg richting Waalwijk uren afgesloten door ongeluk

Speciaal meldpunt voor ‘brief in onbegrijpe­lij­ke taal’

12:12 TILBURG - Elf gemeenten in Midden-Brabant slaan de handen ineen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Er komt een 'Meldpunt onbegrijpelijke taal’ en een taalpanel. Ook is er 150.000 euro beschikbaar voor goede ideeën om mensen die laaggeletterd zijn beter in beeld te krijgen en ze beter hulp te kunnen bieden.