Deel politiek wil niet dat rijbaan Heuvelring weer wordt afgesloten: ‘Eerst in debat’

Het zijn de politieke reacties op het voorstel van het college om na de zomer wederom één rijbaan van de Heuvelring afsluiten. Het gaat daarbij om een herhaling van de ingreep die vorig jaar werd uitgevoerd. Die proef was succesvol, zo blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Het was minder druk met verkeer, er werd minder hard gereden en mensen konden veiliger oversteken.



Maar dat is niet de hele conclusie, schrijft Frans van Aarle namens Lokaal Tilburg, Ons Tilburg, 50Plus en de VVD. ,,Het aantal snelheidsovertreders is gedaald maar échte hardrijders blijven te hard rijden. En hoewel doordeweeks er geen specifieke doorstromingsproblemen zijn waargenomen, was dat op zaterdagmiddag en in mindere mate op donderdagavond anders.” Ook blijkt het in parkeergarage Heuvelpoort ‘significant minder druk’ te zijn.