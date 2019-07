Deelnemers Tilburg Fietst trappen samen 100.000 kilometer weg

Overvaller cafetaria Timmy in Tilburg moet twee jaar de cel in

14:40 BREDA/TILBURG - Tilburger Rick van G. moet twee jaar de cel in, omdat hij op 7 september vorig jaar een overval pleegde bij cafetaria Timmy aan de Diepenstraat in Tilburg. Zes maanden ervan zijn voorwaardelijk, bepaalde de rechtbank in Breda dinsdag.