Defensie over vliegbasis Gilze-Rijen: ‘Geef ons nog een kans’

Hij reageert hiermee op de stroom van negatieve reacties die vanuit de commissie en omwonenden naar voren worden gebracht. “We hebben al wat stappen gezet, maar we beseffen dat we er nog lang niet zijn. De staatssecretaris komt met een inhoudelijke reactie en komt hier uitgebreid op terug. Ons besluit is niet in beton gegoten, geef ons nog een kans.”



Tijdens de druk bezochte vergadering wordt snel duidelijk dat belangenverenigingen van omwonenden rond vliegbasis Gilze-Rijen zich niet serieus genomen voelen door Defensie. Liefst zeven insprekers waarschuwen dat er om deze manier geen ‘gedragen besluit komt’. Ook de leden van de commissie, die zowel de politiek als bewoners uit de omliggende gemeenten en de provincie vertegenwoordigen, hebben allerminst het idee dat er naar hen wordt geluisterd. “Ik vraag me oprecht af wat we hier vanavond moeten doen”, aldus provincieambtenaar Nancy Wester die de commissie voorzit.



Defensie heeft onlangs, naar aanleiding van 800 bezwaren die eerder waren ingediend tegen het luchthavenbesluit, een nieuwe reactienota gemaakt. Daarin wordt de eerdere geluidscontour rond de basis, die over Hulten en Molenschot ligt, niet of nauwelijks aangepast. Bovendien wil de basis vaker vliegen en ook na 23.00 uur ‘s avonds op pad.