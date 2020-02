Deinende massa van 12.500 jongeren staat op camera: crowd management op Karnaval Festival in Moergestel

Video Bestuurder overleden na botsing tegen boom in Hilvaren­beek

10:48 HILVARENBEEK - Bij een ongeval in Hilvarenbeek is zaterdagochtend vroeg een bestuurder overleden. Dat meldt de politie. De automobilist belandde met de auto tegen een boom. Dat gebeurde aan de Goirlesedijk, even voor 05.30 uur.