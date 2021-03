Delen van voormalige Willem II Kazerne maken plaats voor nieuwe woonwijk

Even hoi zeggen in de dri­ve-thru: ‘Ik mis de juf en de gezellig­heid’

5 maart BERKEL-ENSCHOT - Als je al weken niet meer op de BSO mag komen omdat je ouders geen urgent beroep hebben, dan ga je iedereen toch missen. Dus was er in Berkel-Enschot een drive-thru. Zij mochten op de fiets of met hun ouders in de auto langskomen voor een verrassing.