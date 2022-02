Deltaplan moet zorgen voor meer technici: ‘Anders kunnen we alles wel aan China geven’

Het nieuwe Deltaplan Techniek 2022-2024 (zie kader) is de opvolger van het eerste deltaplan uit 2018. Toch lijkt de situatie nijpender dan ooit. Wat heeft dat eerste programma eigenlijk opgeleverd?

Brink: ,,Nou, best een heleboel. Zo heeft onze regio 4 miljoen euro subsidie binnengehaald voor Sterk Techniekonderwijs. Doordat de partijen in het Deltaplan samenwerken, konden we snel een goede aanvraag indienen en hebben we dat binnengehaald. Scholen in de regio krijgen daardoor extra ruimte en geld om techniek een rol te geven in hun lopende programma’s. Zo hebben negen vmbo-scholen met die subsidie in 2021 een techniekregisseur aangesteld. Een persoon die op de school werkt en zorgt dat kennismaken met techniek en technologie goed vorm krijgt, ook in de zorg en economieprofielen.