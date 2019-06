Demente vader (78) van Tilburger Dénis blijkt voor zijn overlijden bestolen van kostbaarheden

Dieven hebben de afgelopen maanden kostbare spullen gestolen uit het huis van een demente man in Rockanje. Dat is pas na zijn overlijden ontdekt. ,,Hij was goedgelovig en liet iedereen binnen. Misschien hebben de dieven daar wel gebruik van gemaakt’', zegt Dénis van Vliet uit Tilburg, de zoon van de 78 jaar geworden man.

Hij is begonnen met het leegruimen van het ouderlijke huis en ontdekte dat er van alles miste. ,,Het horloge van m’n moeder, een emmer met zilveren munten, z’n elektrische gereedschap, alles wat maar een beetje blinkt en waarde heeft is weg’', zegt de ontdane Van Vliet.

Het gebeurde in een vrijstaande woning aan de Johan Groeneveldstraat aan de rand van het centrum. Vader Van Vliet zag in december zijn 71-jarige vrouw aan de gevolgen van kanker wegvallen, waarna hun zoon een oplossing voor hem zocht. Vanwege z’n dementie kon de man niet in zijn huis blijven wonen. Daarna onderging Dénis van Vliet zelf nog een zware operatie en kreeg het overlijden van zijn vader op 14 februari er nog eens bij. Nadat hij dat enigszins een plekje had gegeven, is hij recent teruggegaan naar zijn ouderlijke huis om het leeg te halen. ,,Wat in huis stond, interesseerde me voor die tijd niet zo. Ik was vooral aan het regelen en met m’n vader in de weer. Na zijn overlijden heb ik rust genomen, ben gaan werken en kreeg weer wat energie om terug naar Rockanje te gaan.’'

Goedgelovigheid

Van Vliet weet niet of de dieven hebben geprofiteerd van de goedgelovigheid van z’n demente vader die iedereen binnenliet of direct na zijn dood hebben toegeslagen. Hij hoopt dat mensen iets gezien hebben en zich melden. ,,Mijn vader wilde me die zilveren munten al meegeven toen m’n moeder was overleden maar ik vond dat niet goed voelen. Nu heb ik er met terugwerkende kracht spijt van, want ik had er goed de begrafenis mee kunnen betalen. Dat hadden m’n ouders niet goed geregeld.’'

Ontzet is hij over de diefstal van het horloge van z’n moeder. ,,Niet dat het zo veel geld vertegenwoordigt, maar ze staat er mee op op bijna al m’n jeugdfoto’s.’' Van Vliet hoopt dat ‘als de dieven een hart hebben ze het door de brievenbus gooien of bij de politie afgeven'.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Het ontvreemde dameshorloge © privéfoto

Naïef

De Tilburger, die in Rockanje opgroeide, vindt het vooral erg dat dieven gebruik maakten van de naïviteit van z’n vader. ,,Hij was heel behulpzaam, stond voor iedereen in het dorp klaar. Hij werkte vroeger als onderhoudsmonteur bij de ICI. Na zijn pensionering hielp hij mensen in de buurt met badkamers verbouwen en dakkapellen plaatsen. Hij hoefde er nooit wat voor te hebben. En dat je dan van zó’n iemand spullen steelt, vind ik onbegrijpelijk.’'

Heel misschien, zegt Van Vliet, heeft zijn vader enkele spullen zelf aan mensen meegegeven. ,,Hij was immers dement. Maar dat hij ook het horloge van m’n moeder heeft weggegeven, dát kan ik me echt niet voorstellen.’'