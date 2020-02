Dementiepatiënt Ad Maas (60) uit Hooge Mierde overleden

Maas was in Hooge Mierde onder meer tonpraoter en keeper van het eerste elftal van de lokale trots HMVV, de club waar hij ook toen de ziekte het lastiger maakte nog steeds als trouwe supporter te boek stond. Ook was Maas actief voor de Stichting Dorpsbelangen waarvoor hij onder meer meewerkte aan het jaarlijkse nieuwsoverzicht. En de prominente inwoner was een vaste gast in café Den Hoek.