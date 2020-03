Democratie moet door: raadsleden Tilburg komen wel samen voor vergadering

column #roelvan­vel­sel­kaar

16:30 Vorige week waarschuwde Premier Rutte ons dat we serieus rekening moesten houden met die anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar. Die dag zag ik in het Spoorpark drie steppende stuntende kinderen over elkaar heen vallen in de Skatebowl, in de XL een oudere vrouw hoesten op een appel die ze vervolgens liet liggen, en buiten bij Viskar van Schooten twee oudere mannen een bakje kibbeling delen.