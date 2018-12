Demonstratie kinderpardon in Rijen verloopt rustig

Weggestemd

Voorafgaand aan de raadsvergadering roepen de demonstranten de raadsleden op ook een kinderpardongemeente te worden. Dat houdt in dat zij net als 135 andere gemeenten aan secretaris Harbers een brief sturen om de vierhonderd kinderen in Nederland die er langer dan vijf jaar wonen via een kinderpardon te laten blijven. Een motie daartoe van PvdA en VVD is in de gemeente Gilze en Rijen tot twee keer toe weggestemd door Kern'75, Gemeentebelang, CDA en VVD. Deze laatste fracties vinden dat de oproep voor een pardon geen zaak is van lokale politiek, maar van Den Haag.