Den Boogaard gaat in Moergestel zelf aan lokale activiteiten trekken

Met de dorpsraad is het plan al doorgesproken om enkele malen per jaar een grote activiteit voor de eigen gemeenschap neer te zetten. ,,Daarvoor moeten we mensen uit het dorp bijeen zien te brengen.”

The Voice Senior, dat zaterdagavond op het programma staat, ziet hij als een prachtig initiatief vanuit de samenleving zelf. ,,Als Den Boogaard denken we dan mee. Bedoeling is dat we straks ook echt meedóen.”

Kleine cultuurcentra als Den Boogaard moeten zich in de visie van Van der Sanden vooral richten op lokale activiteiten. Zo hoopt hij dat Sinterklaas, die de afgelopen jaren uitweek naar 't Draaiboompje, weer terugkeert naar het gemeenschapshuis midden in het dorp.

Volledig scherm Hans van der Sanden, directeur van cultuurcentra Tiliander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel. © Masja Vlaminckx

Al enkele malen heeft Den Boogaard ook als locatie voor een uitvaart dienst gedaan. Het gebouw leent zich daar beter voor dan de Tiliander in Oisterwijk, het andere cultuurcentrum waar Van der Sanden over gaat. ,,Onze beheerder Roy is van huis uit geluids- en lichttechnicus. Hij weet de perfecte sfeer voor een afscheid neer te zetten.”

Experience

Een van de deelnemers aan The Voice Senior is zaterdag de voorzitter van de dorpsraad Wil Oerlemans. Een week later, zaterdag 16 oktober, staat hij met zijn band Experience ook in Den Boogaard. Vorig jaar was het optreden van Experience een van de eerste evenementen waar corona een streep door zette.