Den Domp in gemeentekantoor van Haaren: Gregorius enthousiast, KBO sceptisch

Optie: Den Domp steekt over naar het oude gemeente­kan­toor van Haaren

15 oktober HAAREN - Wordt het oude gemeentekantoor het nieuwe gemeenschapshuis voor Haaren? De Oisterwijkse PGB-wethouder Dion Dankers wil nog dit jaar duidelijk hebben of het haalbaar is Den Domp het Monseigneur Bekkersplein over te laten steken.